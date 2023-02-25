Matthew Jurman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Jurman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matthew Jurman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matthew Jurman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matthew Jurman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Jurman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matthew Jurman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Jurman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthew Jurman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthew Jurman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthew Jurman 8 Aralık 1989 tarihinde Wollongong şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Avustralya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Matthew John Jurman şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthew Jurman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Matthew Jurman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newcastle United Jets futbol takımında oynamaktadır. Newcastle United Jets takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matthew Jurman'nin Newcastle United Jets ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matthew Jurman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mjurman5

Matthew Jurman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthew Jurman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matthew Jurman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthew Jurman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Sydney Olympic

1 Eylül 2008 yılında Sydney FC

1 Temmuz 2011 yılında Brisbane Roar

1 Temmuz 2013 yılında Sydney FC

3 Ocak 2017 yılında Suwon Bluewings

9 Temmuz 2018 yılında Al-Ittihad Club

6 Eylül 2019 yılında Western Sydney

3 Ekim 2020 yılında AO Xanthi

1 Temmuz 2021 yılında Newcastle

Matthew Jurman kimdir

Matthew Jurman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthew Jurman şuan Newcastle United Jets takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Matthew Jurman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya takımında 6 numaralı formasıyla 5 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 0 gol atmıştır.

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Matthew Jurman nereli

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