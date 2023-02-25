Matthew Millar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Millar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthew Millar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthew Millar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthew Millar 23 Ağustos 1996 tarihinde Melbourne şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthew Millar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Matthew Millar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Macarthur FC futbol takımında oynamaktadır. Macarthur FC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matthew Millar'nin Macarthur FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matthew Millar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthew Millar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matthew Millar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthew Millar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında South Melbourne

9 Temmuz 2018 yılında Central Coast

1 Temmuz 2019 yılında Newcastle

5 Ekim 2020 yılında Shrewsbury

19 Ocak 2021 yılında Newcastle

15 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2021 yılında St. Mirren

7 Temmuz 2022 yılında Macarthur

Matthew Millar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthew Millar şuan Macarthur FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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