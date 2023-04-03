Matthew Schumacher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Schumacher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthew Schumacher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matthew Schumacher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matthew Schumacher 19 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da シューマッカー マシュー şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matthew Schumacher Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Matthew Schumacher'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matthew Schumacher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matthew Schumacher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matthew Schumacher şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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