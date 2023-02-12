Matthew Shiels kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Shiels Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthew Shiels adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthew Shiels Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthew Shiels 13 Eylül 2000 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya,İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthew Shiels Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Asa Sports yapmaktadır. Matthew Shiels, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamilton Academical FC futbol takımında oynamaktadır. Hamilton Academical FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matthew Shiels'nin Hamilton Academical FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Matthew Shiels Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/matthewshiels1

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Matthew Shiels Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matthew Shiels isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Matthew Shiels Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthew Shiels futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Rangers U20

30 Mart 2018 yılında Edinburgh City

30 Nisan 2018 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2018 yılında Rangers II

15 Temmuz 2019 yılında Dumbarton FC

1 Ocak 2020 yılında Rangers II

3 Şubat 2020 yılında Orange County

30 Haziran 2020 yılında Rangers II

31 Ağu 2020 yılında Clyde FC

12 Mart 2021 yılında Rangers II

1 Temmuz 2021 yılında Hamilton Acad.

Matthew Shiels Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthew Shiels şuan Hamilton Academical FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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