Matthew Steenvoorden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Steenvoorden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthew Steenvoorden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthew Steenvoorden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthew Steenvoorden 9 Ocak 1993 tarihinde Leidschendam şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Matthew Rudolf Maria Steenvoorden şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthew Steenvoorden Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Premium Stars Sportsmanagement yapmaktadır. Matthew Steenvoorden, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 8 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Matthew Steenvoorden'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Matthew Steenvoorden Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthew Steenvoorden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matthew Steenvoorden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthew Steenvoorden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Feyenoord

15 Ağu 2012 yılında Excelsior

30 Haziran 2013 yılında Feyenoord

2 Eylül 2013 yılında FC Dordrecht

30 Haziran 2014 yılında Feyenoord

1 Ocak 2015 yılında FC Dordrecht

30 Haziran 2015 yılında Feyenoord

23 Ağu 2015 yılında FC Dordrecht

1 Temmuz 2016 yılında SC Cambuur

8 Temmuz 2019 yılında HNK Gorica

Matthew Steenvoorden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthew Steenvoorden şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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