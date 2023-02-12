Matthew Strachan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Strachan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthew Strachan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthew Strachan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthew Strachan 3 Haziran 2005 tarihinde Inverness şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthew Strachan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matthew Strachan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matthew Strachan'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Matthew Strachan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matthew Strachan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matthew Strachan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthew Strachan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2022 yılında Inverness Cal.

Matthew Strachan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthew Strachan şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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