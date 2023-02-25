Matthew Sutton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Sutton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthew Sutton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthew Sutton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthew Sutton 7 Mart 2000 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthew Sutton Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International Alliances yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne City FC futbol takımında oynamaktadır. Melbourne City FC takımına 10 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Matthew Sutton'nin Melbourne City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matthew Sutton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthew Sutton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matthew Sutton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthew Sutton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Melbourne U21

1 Temmuz 2019 yılında Melbourne

10 Eylül 2020 yılında Melbourne City

Matthew Sutton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthew Sutton şuan Melbourne City FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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