Matthew Walker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Walker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthew Walker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matthew Walker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matthew Walker 19 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matthew Walker Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matthew Walker'nin Portadown FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matthew Walker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matthew Walker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ekim 2019 yılında Derry U19
26 Ağustos 2022 yılında Institute FC
20 Ocak 2023 yılında Portadown
Matthew Walker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matthew Walker şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.
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