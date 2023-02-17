Matthias Braunoder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthias Braunoder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthias Braunoder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthias Braunoder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthias Braunoder 27 Mart 2002 tarihinde Eisenstadt şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthias Braunoder Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Matthias Braunoder, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Matthias Braunoder'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Matthias Braunoder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthias Braunoder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matthias Braunoder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthias Braunoder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2016 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2018 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2019 yılında Young Violets

1 Ağu 2020 yılında Austria Wien

Matthias Braunoder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthias Braunoder şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matthias Braunoder Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Sigleß (2009-)

Avusturya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Avusturya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

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