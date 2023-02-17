Matthias Gragger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthias Gragger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matthias Gragger kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matthias Gragger ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matthias Gragger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthias Gragger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthias Gragger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthias Gragger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthias Gragger 3 Kasım 2001 tarihinde Bad Ischl şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthias Gragger Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF Talents yapmaktadır. Matthias Gragger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 26 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Matthias Gragger'nin SV Ried ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matthias Graggerboyu ve yaşı kaç

Matthias Gragger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthias Gragger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Matthias Gragger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthias Gragger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2010 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2015 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Salzb. U16

24 Temmuz 2017 yılında AKA SV Ried U18

15 Ocak 2019 yılında SV Ried II

26 Şubat 2021 yılında SV Ried

Matthias Gragger kimdir

Matthias Gragger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthias Gragger şuan SV Ried takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

USC Abersee (09/2009-)

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Matthias Gragger nereli

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