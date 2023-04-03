Matthias Kroknes Johannsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthias Kroknes Johannsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthias Kroknes Johannsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthias Kroknes Johannsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthias Kroknes Johannsson 8 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthias Kroknes Johannsson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matthias Kroknes Johannsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 21 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Matthias Kroknes Johannsson'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matthias Kroknes Johannsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthias Kroknes Johannsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matthias Kroknes Johannsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthias Kroknes Johannsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2012 yılında Fram U19

21 Şubat 2013 yılında BÍ/Bol

21 Şubat 2019 yılında Fram Reykjavík

9 Temmuz 2022 yılında Úlfarnir

16 Ekim 2022 yılında Fram Reykjavík

Matthias Kroknes Johannsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthias Kroknes Johannsson şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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