Matthias Leitl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthias Leitl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthias Leitl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthias Leitl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthias Leitl 4 Mayıs 2002 tarihinde Banská Bystrica şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthias Leitl Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFManagement s.r.o yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav B futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matthias Leitl'nin FK Mlada Boleslav B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matthias Leitl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthias Leitl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matthias Leitl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthias Leitl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2019 yılında FK Meteor U19

22 Şubat 2020 yılında SK Slavia U19

13 Ağustos 2020 yılında M. Boleslav U19

1 Temmuz 2021 yılında Ml. Boleslav B

Matthias Leitl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthias Leitl şuan FK Mlada Boleslav B takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dukla Banská Bystrica (- 2013)SK Slavia Praha (2013 - 2019)FK Meteor Praha (2019 - 2020)SK Slavia Praha (2020)FK Mladá Boleslav (2020 - 2021)

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