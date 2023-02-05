Matthias Phaeton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthias Phaeton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matthias Phaeton kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matthias Phaeton ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matthias Phaeton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthias Phaeton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matthias Phaeton

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthias Phaeton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthias Phaeton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthias Phaeton 8 Ocak 2000 tarihinde Colombes şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Guadeloupe,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matthias Jean Phaëton şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthias Phaeton Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Matthias Phaeton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grenoble Foot 38 futbol takımında oynamaktadır. Grenoble Foot 38 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matthias Phaeton'nin Grenoble Foot 38 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Matthias Phaeton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/phaetonmatthias9/

Matthias Phaetonboyu ve yaşı kaç

Matthias Phaeton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matthias Phaeton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matthias Phaeton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthias Phaeton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2018 yılında EA Guingamp B

1 Temmuz 2019 yılında Guingamp

17 Ocak 2020 yılında Bastia-Borgo

30 Haziran 2020 yılında Guingamp

1 Temmuz 2022 yılında Grenoble

Matthias Phaeton kimdir

Matthias Phaeton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthias Phaeton şuan Grenoble Foot 38 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Racing Club de France Football (2006-2014), Athletic Club de Boulogne-Billancourt (2014-2015), Stade Brestois (2015-2017), En Avant de Guingamp (2018)

Matthias Phaeton Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Guadeloupe takımında 10 numaralı formasıyla 24 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matthias Phaeton nereli

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