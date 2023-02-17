Matthias Puschl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthias Puschl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthias Puschl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthias Puschl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthias Puschl 9 Haziran 1996 tarihinde Graz şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthias Puschl Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MLG Sports Consulting yapmaktadır. Matthias Puschl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matthias Puschl'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matthias Puschl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthias Puschl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matthias Puschl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthias Puschl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Gleisdorf Jgd.

1 Ocak 2012 yılında Burgenland U16

1 Temmuz 2012 yılında Burgenland U18

1 Mayıs 2013 yılında Oberwart

1 Ocak 2015 yılında TSV Hartberg

1 Temmuz 2016 yılında FC Gleisdorf 09

1 Temmuz 2018 yılında SV Kapfenberg

1 Temmuz 2019 yılında SCR Altach

9 Ocak 2020 yılında SV Lafnitz

1 Temmuz 2021 yılında SV Kapfenberg

Matthias Puschl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthias Puschl şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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