Matthias Vilhjalmsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthias Vilhjalmsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matthias Vilhjalmsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matthias Vilhjalmsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matthias Vilhjalmsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthias Vilhjalmsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matthias Vilhjalmsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthias Vilhjalmsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthias Vilhjalmsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthias Vilhjalmsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthias Vilhjalmsson 30 Ocak 1987 tarihinde Ísafjörður şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthias Vilhjalmsson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Total Football yapmaktadır. Matthias Vilhjalmsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Víkingur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Víkingur Reykjavík takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Matthias Vilhjalmsson'nin Víkingur Reykjavík ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Matthias Vilhjalmsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mattivilla/

Matthias Vilhjalmsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthias Vilhjalmsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Matthias Vilhjalmsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthias Vilhjalmsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2004 yılında Hafnarfjördur

13 Ocak 2011 yılında Colchester Utd.

10 Mart 2011 yılında Hafnarfjördur

17 Şubat 2012 yılında IK Start

31 Aralık 2012 yılında Hafnarfjördur

1 Ocak 2013 yılında IK Start

25 Temmuz 2015 yılında Rosenborg

21 Ocak 2019 yılında Vålerenga

18 Şubat 2021 yılında Hafnarfjördur

2 Şubat 2023 yılında Víkingur

Matthias Vilhjalmsson kimdir

Matthias Vilhjalmsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthias Vilhjalmsson şuan Víkingur Reykjavík takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Boltafélag Ísafjardar, FH Hafnarfjördur

Matthias Vilhjalmsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 10 numaralı formasıyla 22 Mart 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

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Matthias Vilhjalmsson nereli

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