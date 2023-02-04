Matthieu Dreyer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthieu Dreyer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthieu Dreyer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthieu Dreyer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthieu Dreyer 20 Mart 1989 tarihinde Straßburg şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthieu Dreyer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LB SPORT & MANAGEMENT yapmaktadır. Matthieu Dreyer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Saint-Étienne futbol takımında oynamaktadır. Saint-Étienne takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Matthieu Dreyer'nin Saint-Étienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matthieu Dreyer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dreymnc3/

Matthieu Dreyer Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matthieu Dreyer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matthieu Dreyer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthieu Dreyer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FC Sochaux

1 Temmuz 2011 yılında Fréjus-St-Raph.

12 Temmuz 2012 yılında Troyes

8 Ağu 2016 yılında SM Caen

3 Temmuz 2018 yılında Amiens SC

12 Temmuz 2020 yılında FC Lorient

23 Ağu 2022 yılında Saint-Étienne

Matthieu Dreyer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthieu Dreyer şuan Saint-Étienne takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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