Matthieu Rongier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthieu Rongier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthieu Rongier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthieu Rongier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthieu Rongier 10 Nisan 2002 tarihinde Amiens şehrinde doğmuştur. Aslen Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthieu Rongier Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP Sports Management yapmaktadır. Matthieu Rongier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amiens SC futbol takımında oynamaktadır. Amiens SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matthieu Rongier'nin Amiens SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matthieu Rongier Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matthieu Rongier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Matthieu Rongier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthieu Rongier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Amiens SC B

1 Temmuz 2022 yılında Amiens SC

Matthieu Rongier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthieu Rongier şuan Amiens SC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Le Conty-Loeuilly SC (2008-2014), SC Amiens (2014-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.