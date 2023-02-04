Matthieu Udol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthieu Udol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthieu Udol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthieu Udol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthieu Udol 20 Mart 1996 tarihinde Metz şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fransa,Guadeloupe uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthieu Udol Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matthieu Udol, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metz futbol takımında oynamaktadır. FC Metz takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Matthieu Udol'nin FC Metz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matthieu Udol Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/matthud_

http://www.instagram.com/udolmatthieu/

Matthieu Udol Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matthieu Udol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matthieu Udol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthieu Udol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Metz

1 Temmuz 2015 yılında FC Metz

13 Ağu 2015 yılında RFC Seraing

22 Ocak 2016 yılında FC Metz

Matthieu Udol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthieu Udol şuan FC Metz takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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