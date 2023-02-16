Matthis Harsman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthis Harsman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthis Harsman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthis Harsman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthis Harsman 4 Ekim 1999 tarihinde Wilsum şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthis Harsman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D+R yapmaktadır. Matthis Harsman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Matthis Harsman'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matthis Harsman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthis Harsman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matthis Harsman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthis Harsman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında SV Meppen U17

1 Temmuz 2016 yılında SV Meppen U19

1 Temmuz 2018 yılında SV Meppen

Matthis Harsman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthis Harsman şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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