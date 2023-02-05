Matthis Riou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthis Riou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthis Riou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthis Riou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthis Riou 19 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthis Riou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matthis Riou, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guingamp futbol takımında oynamaktadır. Guingamp takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matthis Riou'nin Guingamp ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matthis Riou Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matthis Riou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matthis Riou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthis Riou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında EA Guingamp B

1 Temmuz 2021 yılında Guingamp

Matthis Riou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthis Riou şuan Guingamp takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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