Matti Geffen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matti Geffen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matti Geffen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matti Geffen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matti Geffen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matti Geffen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matti Geffen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matti Geffen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matti Geffen 13 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur.  Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Matti Fredslund Geffen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matti Geffen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE U19 futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matti Geffen'nin SönderjyskE U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matti Geffenboyu ve yaşı kaç

Matti Geffen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matti Geffen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında SE Altyapı

1 Temmuz 2021 yılında SönderjyskE U19

Matti Geffen kimdir

Matti Geffen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matti Geffen şuan SönderjyskE U19 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matti Geffen nereli

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