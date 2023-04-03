Matti Geffen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matti Geffen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Matti Geffen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matti Geffen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.