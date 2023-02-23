Matti Klinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matti Klinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matti Klinga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matti Klinga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matti Klinga 10 Aralık 1994 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matti Klinga Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini me(h)rsport GmbH & Co. KG yapmaktadır. Matti Klinga, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lahti futbol takımında oynamaktadır. FC Lahti takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Matti Klinga'nin FC Lahti ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matti Klinga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MattiKlinga

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Matti Klinga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matti Klinga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Matti Klinga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matti Klinga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında FC Lahti

1 Ocak 2015 yılında HJK Helsinki

30 Mart 2016 yılında SJK Seinäjoki

1 Ocak 2019 yılında FC Lahti

Matti Klinga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matti Klinga şuan FC Lahti takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matti Klinga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Lahti (-12-2011-)

Finlandiya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 13 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 27 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 8 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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