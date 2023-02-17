Matti Lund Nielsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matti Lund Nielsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matti Lund Nielsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matti Lund Nielsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matti Lund Nielsen 8 Mayıs 1988 tarihinde Odense şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matti Lund Nielsen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matti Lund Nielsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hvidovre IF futbol takımında oynamaktadır. Hvidovre IF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matti Lund Nielsen'nin Hvidovre IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matti Lund Nielsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matti Lund Nielsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matti Lund Nielsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matti Lund Nielsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Odense BK U19

1 Ocak 2007 yılında Odense BK II

1 Ocak 2008 yılında Odense BK

1 Ağu 2008 yılında Lyngby BK

30 Haziran 2009 yılında Odense BK

1 Ocak 2010 yılında Nordsjaelland

1 Ocak 2012 yılında Pescara

31 Ocak 2013 yılında Hellas Verona

30 Haziran 2013 yılında Pescara

28 Ocak 2015 yılında Perugia

30 Haziran 2015 yılında Pescara

19 Eylül 2015 yılında Odense BK

3 Şubat 2016 yılında Sarpsborg 08

7 Ocak 2020 yılında Reggina

22 Eylül 2020 yılında Pro Vercelli

1 Temmuz 2021 yılında Hvidovre

Matti Lund Nielsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matti Lund Nielsen şuan Hvidovre IF takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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