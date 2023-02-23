Matti Peltola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matti Peltola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matti Peltola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matti Peltola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matti Peltola 3 Temmuz 2002 tarihinde Espoo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matti Peltola Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RDF Football yapmaktadır. Matti Peltola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HJK Helsinki futbol takımında oynamaktadır. HJK Helsinki takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Matti Peltola'nin HJK Helsinki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matti Peltola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matti Peltola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matti Peltola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matti Peltola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Klubi 04

1 Ocak 2020 yılında HJK Helsinki

Matti Peltola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matti Peltola şuan HJK Helsinki takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matti Peltola Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HJK Helsinki, Keimolan Kaiku (KeiKa)

Finlandiya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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