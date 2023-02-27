Mattia Bartoletti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mattia Bartoletti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mattia Bartoletti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mattia Bartoletti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mattia Bartoletti 9 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mattia Bartoletti Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mattia Bartoletti, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mattia Bartoletti'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mattia Bartoletti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mattia Bartoletti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında CS Fola Esch
Mattia Bartoletti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mattia Bartoletti şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?CS Sanem (2012-2013), Fola Esch (2013-
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