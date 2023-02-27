Mattia Bartoletti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mattia Bartoletti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mattia Bartoletti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mattia Bartoletti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.