Mattia Bottani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mattia Bottani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mattia Bottani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mattia Bottani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mattia Bottani 24 Mayıs 1991 tarihinde Sorengo TI şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mattia Bottani Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Assist di Petar Strugar yapmaktadır. Mattia Bottani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lugano futbol takımında oynamaktadır. FC Lugano takımına 18 Ağu 2017 tarihinde katılmıştır. Mattia Bottani'nin FC Lugano ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mattia Bottani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mattia Bottani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mattia Bottani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mattia Bottani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Lugano

1 Temmuz 2011 yılında Genoa

1 Ağu 2011 yılında FC Lugano

30 Haziran 2012 yılında Genoa

1 Temmuz 2012 yılında FC Lugano

2 Ağu 2016 yılında FC Wil 1900

18 Ağu 2017 yılında FC Lugano

Mattia Bottani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mattia Bottani şuan FC Lugano takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Mattia Bottani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre takımında 14 numaralı formasıyla 5 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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