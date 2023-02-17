Mattia Cinquini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mattia Cinquini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mattia Cinquini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mattia Cinquini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mattia Cinquini 11 Mayıs 1990 tarihinde Cuneo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mattia Cinquini Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NOVEL SPORTS AGENTS yapmaktadır. Mattia Cinquini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapperswil-Jona futbol takımında oynamaktadır. FC Rapperswil-Jona takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mattia Cinquini'nin FC Rapperswil-Jona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mattia Cinquini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mattia Cinquini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mattia Cinquini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mattia Cinquini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Roma A19

1 Temmuz 2009 yılında FC Locarno

1 Ekim 2009 yılında GC Biaschesi

1 Temmuz 2010 yılında Team Ticino U21

1 Ağu 2011 yılında GC Biaschesi

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2014 yılında EN Paralimniou

1 Ağu 2014 yılında Nea Salamis

13 Ocak 2017 yılında FC Chiasso

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

27 Eylül 2017 yılında FC Köniz

9 Temmuz 2019 yılında Hamrun Spart.

11 Ağu 2020 yılında Agia Napa

1 Temmuz 2021 yılında FC Chiasso

30 Temmuz 2022 yılında Rapperswil-Jona

Mattia Cinquini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mattia Cinquini şuan FC Rapperswil-Jona takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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