Mattia Pomponio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mattia Pomponio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mattia Pomponio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mattia Pomponio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mattia Pomponio 31 Mayıs 2007 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mattia Pomponio Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Team Ticino U18 futbol takımında oynamaktadır. Team Ticino U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mattia Pomponio'nin Team Ticino U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mattia Pomponio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mattia Pomponio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Team Ticino U18
Mattia Pomponio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mattia Pomponio şuan Team Ticino U18 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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