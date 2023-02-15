Mattias Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mattias Andersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mattias Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mattias Andersson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mattias Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mattias Andersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mattias Andersson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mattias Andersson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mattias Andersson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mattias Andersson 13 Mart 1998 tarihinde Malmö şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Erik Mattias Andersson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mattias Andersson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Mattias Andersson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trelleborgs FF futbol takımında oynamaktadır. Trelleborgs FF takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mattias Andersson'nin Trelleborgs FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mattias Andersson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matteeeandersson/

Mattias Anderssonboyu ve yaşı kaç

Mattias Andersson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mattias Andersson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Mattias Andersson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mattias Andersson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2015 yılında Malmö U19

30 Ağu 2016 yılında Juventus U19

31 Ağu 2017 yılında FC Den Bosch

30 Haziran 2018 yılında Juventus U23

2 Temmuz 2019 yılında FC Sion

31 Ocak 2022 yılında Randers

30 Ocak 2023 yılında Trelleborg

Mattias Andersson kimdir

Mattias Andersson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mattias Andersson şuan Trelleborgs FF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bunklefo IF (2002-2008), IF Limhamn Bunkeflo 07 (2008-2013), Malmö FF (2013-2016)

Mattias Andersson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U20 takımında 3 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 2 numaralı formasıyla 9 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 2 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mattias Andersson nereli

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