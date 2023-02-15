Mattias Bouvin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mattias Bouvin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mattias Bouvin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mattias Bouvin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mattias Bouvin 26 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mattias Bouvin Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jonathan Chalkias yapmaktadır. Mattias Bouvin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Utsiktens BK futbol takımında oynamaktadır. Utsiktens BK takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mattias Bouvin'nin Utsiktens BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mattias Bouvin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mattias Bouvin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mattias Bouvin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mattias Bouvin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Djurgården U19

19 Temmuz 2017 yılında IK Frej Täby

11 Haziran 2020 yılında Akropolis

21 Ocak 2022 yılında Utsiktens BK

Mattias Bouvin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mattias Bouvin şuan Utsiktens BK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Djurgardens IF

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.