Mattias Bouvin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mattias Bouvin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mattias Bouvin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mattias Bouvin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mattias Bouvin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mattias Bouvin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mattias Bouvin

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mattias Bouvin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mattias Bouvin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mattias Bouvin 26 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mattias Bouvin Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jonathan Chalkias yapmaktadır. Mattias Bouvin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Utsiktens BK futbol takımında oynamaktadır. Utsiktens BK takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mattias Bouvin'nin Utsiktens BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mattias Bouvinboyu ve yaşı kaç

Mattias Bouvin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mattias Bouvin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Mattias Bouvin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mattias Bouvin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Djurgården U19

19 Temmuz 2017 yılında IK Frej Täby

11 Haziran 2020 yılında Akropolis

21 Ocak 2022 yılında Utsiktens BK

Mattias Bouvin kimdir

Mattias Bouvin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mattias Bouvin şuan Utsiktens BK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Djurgardens IF

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Mattias Bouvin nereli

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