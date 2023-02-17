Mattias Jakobsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mattias Jakobsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mattias Jakobsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mattias Jakobsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mattias Jakobsen 8 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mattias Jakobsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Mattias Jakobsen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vendsyssel FF futbol takımında oynamaktadır. Vendsyssel FF takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mattias Jakobsen'nin Vendsyssel FF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mattias Jakobsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mattias Jakobsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mattias Jakobsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mattias Jakobsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında FC Kopenh. U19

6 Temmuz 2022 yılında Vendsyssel FF

Mattias Jakobsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mattias Jakobsen şuan Vendsyssel FF takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Copenhagen

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.