Mattias Johansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mattias Johansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mattias Johansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mattias Johansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mattias Johansson 16 Şubat 1992 tarihinde Jönköping şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Mattias Erik Johansson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mattias Johansson Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Mattias Johansson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mattias Johansson'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mattias Johansson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mattiasjohanssonofficial/

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Mattias Johansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mattias Johansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mattias Johansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mattias Johansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Kalmar FF

1 Ocak 2012 yılında AZ Alkmaar

4 Ağustos 2017 yılında Panathinaikos

24 Ağustos 2020 yılında Gençlerbirliği

1 Temmuz 2021 yılında Legia Varşova

Mattias Johansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mattias Johansson şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mattias Johansson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hallby IF, Kalmar FF

İsveç takımında 13 numaralı formasıyla 1 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 2 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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