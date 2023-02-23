Mattias Kait kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mattias Kait Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mattias Kait adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mattias Kait Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mattias Kait 29 Haziran 1998 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mattias Kait Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Mattias Kait, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mattias Kait'nin FC Rapid 1923 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mattias Kait Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mattias Kait isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mattias Kait Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mattias Kait futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Levadia U17

9 Temmuz 2014 yılında Fulham U18

11 Ağustos 2015 yılında FC Fulham U21

31 Ocak 2018 yılında Ross County

14 Mayıs 2018 yılında Fulham U21

1 Temmuz 2019 yılında NK Domzale

30 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2021 yılında Bodø/Glimt

18 Ocak 2022 yılında FC Rapid 1923

Mattias Kait Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mattias Kait şuan FC Rapid 1923 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mattias Kait Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JK Kotkas (2006-2008), Levadia Tallinn (2009-2014), Fulham FC (2014-2015)

Estonya takımında 4 numaralı formasıyla 6 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 45 maçta 8 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 14 gol atmıştır.

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