Mattias Mannilaan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mattias Mannilaan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mattias Mannilaan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mattias Mannilaan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mattias Mannilaan 8 Eylül 2001 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mattias Mannilaan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Mattias Mannilaan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kuressaare futbol takımında oynamaktadır. FC Kuressaare takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mattias Mannilaan'nin FC Kuressaare ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mattias Mannilaan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mattias Mannilaan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mattias Mannilaan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mattias Mannilaan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FC Flora U16

1 Ocak 2017 yılında FC Flora U17

1 Ocak 2018 yılında FC Flora U21

11 Temmuz 2019 yılında Holst. Kiel U19

30 Haziran 2020 yılında FC Flora U21

16 Temmuz 2020 yılında Kuressaare

31 Aralık 2020 yılında FC Flora U21

1 Ocak 2021 yılında Kuressaare

31 Aralık 2021 yılında FC Flora U21

26 Şubat 2022 yılında Kuressaare

31 Aralık 2022 yılında FC Flora U21

1 Ocak 2023 yılında Kuressaare

31 Aralık 2023 yılında FC Flora U21

Mattias Mannilaan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mattias Mannilaan şuan FC Kuressaare takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mattias Mannilaan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Flora

Estonya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 26 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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