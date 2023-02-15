Mattias Mitku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mattias Mitku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mattias Mitku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mattias Mitku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mattias Mitku 20 Temmuz 2001 tarihinde Tumba şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsveç,Etiyopya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mattias Mitku Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMS yapmaktadır. Mattias Mitku, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Eskilstuna futbol takımında oynamaktadır. AFC Eskilstuna takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mattias Mitku'nin AFC Eskilstuna ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Mattias Mitku Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mattias Mitku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mattias Mitku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mattias Mitku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Djurgården U17

1 Ocak 2019 yılında Djurgården U19

15 Eylül 2020 yılında Djurgården

30 Temmuz 2021 yılında IFK Haninge

30 Kasım 2021 yılında Djurgården

2 Mart 2022 yılında IF Karlstad

30 Kasım 2022 yılında Djurgården

8 Ocak 2023 yılında AFC Eskilstuna

Mattias Mitku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mattias Mitku şuan AFC Eskilstuna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

IFK Tumba (2012-2015), Huddinge IF (2016), Djurgårdens IF (2017-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.