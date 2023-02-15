Mattias Pavic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mattias Pavic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mattias Pavic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mattias Pavic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mattias Pavic 26 Mayıs 1993 tarihinde Falun şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen İsveç,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mattias Pavic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Mattias Pavic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östers IF futbol takımında oynamaktadır. Östers IF takımına 5 Ağu 2016 tarihinde katılmıştır. Mattias Pavic'nin Östers IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mattias Pavic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mattias Pavic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mattias Pavic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mattias Pavic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Kalmar U19

1 Ocak 2013 yılında Kalmar U21

14 Şubat 2014 yılında Oskarshamns AIK

5 Ağu 2016 yılında Östers IF

Mattias Pavic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mattias Pavic şuan Östers IF takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mattias Pavic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Emmaboda IS, Kalmar FF

İsveç U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

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