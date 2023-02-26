Mattias Sapp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mattias Sapp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mattias Sapp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mattias Sapp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mattias Sapp 8 Ocak 2001 tarihinde Paide şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mattias Sapp Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mattias Sapp, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paide Linnameeskond futbol takımında oynamaktadır. Paide Linnameeskond takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Mattias Sapp'nin Paide Linnameeskond ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mattias Sapp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mattias Sapp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mattias Sapp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mattias Sapp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Paide U17

1 Ocak 2017 yılında Paide U21

1 Ocak 2020 yılında Paide

Mattias Sapp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mattias Sapp şuan Paide Linnameeskond takımında oynamakta ve 56 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mattias Sapp Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paide Linnameeskond (-2016)

Estonya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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