Matus Kmet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matus Kmet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matus Kmet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matus Kmet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matus Kmet 27 Haziran 2000 tarihinde Ružomberok şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Matúš Kmet şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matus Kmet Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CECH - Slovakia, Ltd. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS Trencin futbol takımında oynamaktadır. AS Trencin takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Matus Kmet'nin AS Trencin ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matus Kmet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matus Kmet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matus Kmet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matus Kmet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Ruzomberok

1 Ocak 2021 yılında AS Trencin

Matus Kmet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matus Kmet şuan AS Trencin takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Matus Kmet Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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