Matus Kristof kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matus Kristof Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matus Kristof adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matus Kristof Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matus Kristof 10 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matus Kristof Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Ruzomberok U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Matus Kristof'nin MFK Ruzomberok U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matus Kristof Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matus Kristof isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Matus Kristof Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matus Kristof Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matus Kristof şuan MFK Ruzomberok U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.