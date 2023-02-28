Matus Maly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matus Maly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matus Maly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matus Maly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matus Maly 11 Temmuz 2001 tarihinde Dunajská Streda şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Matúš Malý şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matus Maly Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AlphaFootballAgency yapmaktadır. Matus Maly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Ruzomberok futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matus Maly'nin MFK Ruzomberok ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Matus Maly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matus Maly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matus Maly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matus Maly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dunajska Streda

21 Ocak 2021 yılında FK Senica

30 Haziran 2021 yılında Dunajska Streda

1 Temmuz 2022 yılında Ruzomberok

Matus Maly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matus Maly şuan MFK Ruzomberok takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Matus Maly Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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