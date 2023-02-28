Matus Matej kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matus Matej Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matus Matej adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matus Matej Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matus Matej 24 Ocak 2004 tarihinde Ružomberok şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Matúš Matej şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matus Matej Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AM-PRO Players Agency s.r.o. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Ruzomberok U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matus Matej'nin MFK Ruzomberok U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matus Matej Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matus Matej isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matus Matej Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matus Matej futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Ruzomberok U19

Matus Matej Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matus Matej şuan MFK Ruzomberok U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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