Matus Putnocky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matus Putnocky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matus Putnocky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matus Putnocky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matus Putnocky 1 Kasım 1984 tarihinde Prešov şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Matúš Putnocký şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matus Putnocky Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Management,s.r.o. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 12 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Matus Putnocky'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matus Putnocky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matus Putnocky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matus Putnocky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matus Putnocky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında MFK Košice

1 Temmuz 2009 yılında Slo. Bratislava

1 Ocak 2014 yılında FC Nitra

1 Ekim 2014 yılında Ruzomberok

20 Ocak 2015 yılında Ruch Chorzow

1 Temmuz 2016 yılında Lech Poznan

1 Temmuz 2019 yılında Slask Wroclaw

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ekim 2022 yılında Sandecja

Matus Putnocky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matus Putnocky şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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