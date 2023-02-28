Matus Rusnak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matus Rusnak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matus Rusnak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matus Rusnak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matus Rusnak 19 Aralık 1999 tarihinde Levice şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Matúš Rusnák şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matus Rusnak Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFManagement s.r.o yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSK Zilina futbol takımında oynamaktadır. MSK Zilina takımına 1 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Matus Rusnak'nin MSK Zilina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matus Rusnak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rusnakjr/

Matus Rusnak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matus Rusnak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Matus Rusnak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matus Rusnak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2018 yılında MSK Zilina B

1 Haziran 2020 yılında MSK Zilina

Matus Rusnak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matus Rusnak şuan MSK Zilina takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Slovan Levice (-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.