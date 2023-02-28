Matus Slavicek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matus Slavicek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matus Slavicek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matus Slavicek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matus Slavicek 11 Temmuz 2003 tarihinde Trenčín şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Matúš Sláviček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matus Slavicek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go2Score sport agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS Trencin futbol takımında oynamaktadır. AS Trencin takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matus Slavicek'nin AS Trencin ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Matus Slavicek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matus Slavicek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matus Slavicek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matus Slavicek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında AS Trencin U19

1 Temmuz 2022 yılında AS Trencin

Matus Slavicek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matus Slavicek şuan AS Trencin takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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