Matus Vojtko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matus Vojtko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matus Vojtko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matus Vojtko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matus Vojtko 5 Ekim 2000 tarihinde Michalovce şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Matúš Vojtko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matus Vojtko Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Matus Vojtko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matus Vojtko'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matus Vojtko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matus Vojtko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matus Vojtko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matus Vojtko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Michalovce U19

1 Temmuz 2018 yılında Michalovce

26 Ağu 2021 yılında Slo. Bratislava

11 Temmuz 2022 yılında HNK Gorica

30 Haziran 2023 yılında Slo. Bratislava

Matus Vojtko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matus Vojtko şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Matus Vojtko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

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