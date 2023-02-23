Matvei İgonen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matvei İgonen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matvei İgonen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matvei İgonen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matvei İgonen 2 Ekim 1996 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matvei İgonen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NESTA SPORT GROUP yapmaktadır. Matvei İgonen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Podbeskidzie Bielsko-Biala futbol takımında oynamaktadır. Podbeskidzie Bielsko-Biala takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matvei İgonen'nin Podbeskidzie Bielsko-Biala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matvei İgonen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matvei İgonen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matvei İgonen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matvei İgonen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında FC Infonet U17

1 Ocak 2012 yılında FC Infonet

12 Ocak 2018 yılında Lillestrøm

1 Temmuz 2019 yılında FC Flora

31 Aralık 2019 yılında Lillestrøm

22 Temmuz 2020 yılında FC Flora

1 Ocak 2022 yılında Podbeskidzie

Matvei İgonen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matvei İgonen şuan Podbeskidzie Bielsko-Biala takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matvei İgonen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Ajax Lasnamäe (-2004-2006), FC Infonet (2007-2011)

Estonya takımında 1 numaralı formasıyla 23 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 8 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 23 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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