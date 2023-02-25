Matvey Dukso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matvey Dukso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matvey Dukso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matvey Dukso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matvey Dukso 8 Nisan 2003 tarihinde Smorgon şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Дуксо Матвей Владиславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matvey Dukso Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Matvey Dukso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Smorgon futbol takımında oynamaktadır. FK Smorgon takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Matvey Dukso'nin FK Smorgon ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matvey Dukso Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matveydukso7/

Matvey Dukso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matvey Dukso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matvey Dukso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matvey Dukso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FK Smorgon

Matvey Dukso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matvey Dukso şuan FK Smorgon takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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