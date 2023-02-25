Matvey Kovruk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matvey Kovruk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matvey Kovruk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matvey Kovruk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matvey Kovruk 10 Nisan 2005 tarihinde Petralevichi şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Коврук Матвей Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matvey Kovruk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov II futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov II takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matvey Kovruk'nin BATE Borisov II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matvey Kovruk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matvey Kovruk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matvey Kovruk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matvey Kovruk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Rukh II

1 Temmuz 2022 yılında FDC Brest

25 Temmuz 2022 yılında Dynamo Brest

31 Aralık 2022 yılında FDC Brest

1 Ocak 2023 yılında BATE II

31 Aralık 2023 yılında FDC Brest

Matvey Kovruk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matvey Kovruk şuan BATE Borisov II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matvey Kovruk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dynamo Brest U16, U17

Belarus U19 takımında 1 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 1 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 1 numaralı formasıyla 16 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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