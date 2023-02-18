Matvey Martinkevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matvey Martinkevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matvey Martinkevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matvey Martinkevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matvey Martinkevich 2 Kasım 2002 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Rusya,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Мартинкевич Матвей Янович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matvey Martinkevich Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Matvey Martinkevich, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Loznica futbol takımında oynamaktadır. FK Loznica takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Matvey Martinkevich'nin FK Loznica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matvey Martinkevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matvey Martinkevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matvey Martinkevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matvey Martinkevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Vojvodina U17

1 Temmuz 2018 yılında Vojvodina U19

1 Temmuz 2020 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2021 yılında Kabel Novi Sad

30 Haziran 2022 yılında Vojvodina

9 Eylül 2022 yılında FK Loznica

31 Aralık 2022 yılında Vojvodina

1 Şubat 2023 yılında FK Loznica

30 Haziran 2023 yılında Vojvodina

Matvey Martinkevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matvey Martinkevich şuan FK Loznica takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Kunzewo (2006/07), ZSKA Moskau (2007-2013), Fudbalska škola Junior (2014-2016), ČSK Čelarevo (2016-2018), FK Vojvodina (2018-2021)

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