Matyas Conk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matyas Conk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matyas Conk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matyas Conk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matyas Conk 3 Temmuz 2002 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matyáš Coňk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matyas Conk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav B futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matyas Conk'nin FK Mlada Boleslav B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matyas Conk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matyas Conk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matyas Conk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matyas Conk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2018 yılında M. Boleslav U17

1 Ocak 2019 yılında M. Boleslav U19

1 Temmuz 2021 yılında Ml. Boleslav B

Matyas Conk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matyas Conk şuan FK Mlada Boleslav B takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Bohemians Praha 1905 (2009 - 2013)SK Slavia Praha (2013)Bohemians Praha 1905 (2013 - 2018)FK Mladá Boleslav (2018 - 2021)

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